Domani Macomer e altri cinque Comuni del territorio rischiano di non avere l'acqua della rete per l'intera giornata. Abbanoa, infatti, sin al mattino interromperà il funzionamento dell’impianto di sollevamento del Temo 2, con l'acqua proveniente dall'invaso di Monteleone Roccadoria, per eseguire lavori di manutenzione straordinaria.

Di conseguenza sarà interrotta l’alimentazione idrica al serbatoio "Mazzanti" di Macomer, che alimenta, oltre il capoluogo del Marghine, anche i serbatoi dei Comuni di Birori, Borore, Dualchi, Noragugume e Sedilo. Tutto rientra nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell’impianto di sollevamento, con i tecnici di Abbanoa che eseguiranno gli interventi legati all’inserimento della nuova linea di by-pass prevista nel progetto di riqualificazione dell'impianto.

Abbanoa in un comunicato scrive: «Le scorte presenti nei serbatoi garantiranno l’erogazione all’utenza nei centri serviti fino al loro esaurimento ma, considerando la durata dell’interruzione, le scorte potrebbero non riuscire a sopperire interamente al fabbisogno idrico. Pertanto, potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nei comuni serviti dal serbatoio Mazzanti tra il pomeriggio e la sera di domani. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni. Sarà cura dei tecnici del gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti tramite numero verde (800022040), che sarà attivo 24 ore su 24».

