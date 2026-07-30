Dal Sologo fino a Tossilo, passando per Pratosardo e Ottana, sfilano le divisioni e anche le polemiche. Ancora una volta Macomer rivendica l'autonomia.

Il sindaco di Macomer, Riccardo Uda, prendendo posizione sul dibattito pubblico che si è svolto a Borore i giorni scorsi, dove si è prospettato il passaggio dell’area del Consorzio industriale di Tossilo a quello provinciale Nuoro, ha risposto con un secco no. «Il consorzio industriale di Tossilo - scrive in una nota il sindaco - è già un asset strategico regionale. Il suo passaggio al consorzio provinciale di Nuoro sarebbe inspiegabile».

Sologo, Ottana e Nuoro, assieme a Tossilo per Uda non sono aree omogenee. Uda propone invece di costituire il Consorzio per la zona Industriale di Tossilo come il 9° Consorzio industriale provinciale, con sede a Macomer e col coinvolgimento, oltre che dei Comuni del Marghine, della Regione, della Provincia e dei soggetti potenzialmente interessati allo sviluppo industriale del territorio.

«L'area di Tossilo è pienamente a vocazione industriale - dice Uda - anche ricca e articolata nella sua composizione». I promotori che mirano a unire le aree industriali del nuorese, secondo Uda cercano una soluzione che non ha alcuna logica da un punto di vista della programmazione industriale e rischia di danneggiare il Tossilo nel momento in cui se ne potrebbe rivendicare l’autonomia di uno sviluppo autentico.

«L'area industriale di Tossilo deve operare come asset di importanza strategica regionale per la presenza del secondo polo di trattamento dei rifiuti dell'isola, anche per la centralità della zona e per la presenza di un tessuto produttivo di livello regionale in diversi settori produttivi quali l'agroalimentare e la logistica».

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