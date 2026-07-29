Sono stati investiti complessivamente circa 4 milioni di euro, per la riqualificazione di quattro importanti impianti sportivi, che riguardano la piscina comunale (chiusa da più di un anno), del campo coperto del Tennis, del Palazzetto dello Sport e dei campi di calcio di Sertinu.

Nella piscina comunale sono in fase di realizzazione i lavori del primo lotto (750 mila euro), quasi completati. Seguirà nell'immediato l'intervento finanziato con un milione di euro di fondi regionali, che prevede l'installazione di una nuova unità di Trattamento Aria (UTA) dedicata agli spogliatoi e alla sostituzione dell'impianto di filtrazione dell'acqua delle vasche oltre la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 100 kw, finalizzato alla riduzione dei consumi energetici della struttura.

I lavori del terzo lotto, finanziati con 650 mila euro di fondi regionali e quelli del Por si realizzerà l’impianto fotovoltaico, con l'accumulo per il riscaldamento dell’acqua della vasca e la sostituzione della vetrata lato vasca. Con 360 mila euro, inseriti nel piano si sviluppo territoriale del Marghine, i giorni scorsi sono stati avviati i lavori di rifacimento del campo coperto nel circolo Tennis, nell'immenso complesso di Scalarba.

L’intervento si aggiunge alla ristrutturazione dei due campi outdoor già completati da oltre un anno e al totale rifacimento degli attigui locali spogliatoio che completeranno la riqualificazione del circolo. I lavori saranno completati nel prossimo autunno. Con un finanziamento di circa 300 mila euro sono in fase di esecuzione i lavori per la riqualificazione del Palazzetto dello Sport, che riguardano la sistemazione dell’ingresso alla struttura e la realizzazione di un vano ascensore. Seguirà la pavimentazione in parquet del campo da gioco.

A fine autunno è previsto il completamento di lavori per la riqualificazione dei campi di calcio di Sertinu, con la sistemazione dei locali spogliatoio di entrambi gli impianti a cui si aggiungeranno, nel prosieguo del cantiere, la realizzazione di un impianto fotovoltaico e il rifacimento del manto erboso, in erba sintetica. «Tutti i lavori previsti sono in fase di realizzazione - dice l'assessore allo sport, Federico Castori - tutte le difficoltà affrontate dalle società sportive e dalle famiglie, presto saranno solo un brutto ricordo. Macomer presto tornerà al centro del panorama sportivo regionale».

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