Un incendio divampato nel pomeriggio nei pressi della statale 131 all’altezza di Macomer ha costretto alla chiusura della strada (km 142+500) in direzione Sassari.  

Sul posto, in località Santa Barbara, è intervenuto il Corpo forestale con due elicotteri leggeri e un Super Puma proveniente dalla base di Fenosu. 

Le fiamme sono partite in una zona di campagna adibita a pascolo.

(Unioneonline/A.D)

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