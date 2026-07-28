Il rogo
28 luglio 2026 alle 16:25
Incendio a Macomer, statale 131 invasa dal fumo: chiusa la strada, in volo tre elicotteriStop alle auto in direzione Sassari
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Un incendio divampato nel pomeriggio nei pressi della statale 131 all’altezza di Macomer ha costretto alla chiusura della strada (km 142+500) in direzione Sassari.
Sul posto, in località Santa Barbara, è intervenuto il Corpo forestale con due elicotteri leggeri e un Super Puma proveniente dalla base di Fenosu.
Le fiamme sono partite in una zona di campagna adibita a pascolo.
(Unioneonline/A.D)
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