I "Dolci Sfizi" di Nicolò Vellino, il gelataio di Macomer, conquistano l'Italia. Vellino, infatti, trionfa per la sesta volta consecutiva nella edizione della guida Gelaterie d’Italia del Gambero rosso.

Nel salone internazionale dei gelatai e pasticceri di Rimini, dove si è svolta l'importante rassegna che raccoglie le eccellenze della rinomata gelateria italiana, ha ottenuto il massimo riconoscimento, con i Tre Coni. Il maestro gelatiere macomerese, 50 anni ancora non compiuti, ha conquistato le giurie confermandosi ancora una volta, tra le migliori gelaterie in Italia.

Nicolò Vellino opera nelle gelaterie di a Macomer e Nuoro, con “Dolci sfizi”, dopo una vastissima esperienza in Spagna, Francia e soprattutto a Lugano, in Svizzera.

«Sono andato via da Macomer quando avevo 12 anni - dice il gelataio pluripremiato - Sono tornato in Sardegna da adulto, con un bagaglio di esperienze importante, ma non ho scelto di lavorare in zone rinomate del turismo, vicino al mare, ma da subito ho preferito rimanere a Macomer. Di recente ho aperto una attività anche a Nuoro. Continuo quindi ad investire nell'entroterra, convinto che quì si può fare tanto e può diventare una zona di attrazione. Opero sfruttando i prodotti tipici locali, grazie alla collaborazione con le aziende e i produttori della nostra isola, utilizzando la malvasia di Bosa, zafferano, olio extravergine e miele di Bolotana, fichi d’india e distillato alle pere di Dualchi, agrumi di Milis, torrone di Tonara, cachi di Oliena, mandarini di Galtellì e more del monte di Sant’Antonio di Macomer, quindi anche i funghi, quale s'Antunna, oltre naturalmente al latte del territorio e la ricotta di pecora a chilometri zero. Importo solo le fave di cacao che vado a scegliere in Colombia, per assicurarmi della eco-sostenibilità della coltivazione e senza lo sfruttamento minorile».

