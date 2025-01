La rottura sotterranea nella rete idrica si è verificata già dalle prime ore del mattino, con l'acqua che fuoriesce nella strada, asfaltata recentemente e formando un impetuoso ruscello. Da diverse ore, in alcune zone del rione Santa Maria a Macomer i rubinetti sono a secco. Nella parte alta del rione in particolare, la pressione è scesa notevolmente e dai rubinetti scende solo un filino d'acqua, creando disagi e malcontento.

L'allarme è scattato stamattina, col sindaco Riccardo Uda che si è recato subito sul luogo assieme ai tecnici del Comune, allertando i tecnici di Abbanoa, che però per l'intera giornata non sono potuti intervenire, perché impegnati in un'altra emergenza. Ma è vera emergenza anche quella del rione di Santa Maria.

La pressione dell'acqua è calata soprattutto nei piani alti dei palazzi e anche nelle case dove non esiste l'impianto di autoclave. Ieri pomeriggio il sindaco ha nuovamente sollecitato l'intervento degli operai di Abbanoa, ma l'impresa incaricata non potrà intervenire fino domani mattina. I lavori di scavo inizieranno nella prima mattinata di domani e poi si procederà a riparare le vistose perdite d'acqua.

Quale la causa della rottura è tutta da stabilire. Probabilmente il passaggio di mezzi pesanti e il traffico intenso, oltre alle condotte obsolete, costituiscono l'emergenza.

