Spazia nel campo digitale l'originale progetto, denominato “Storie di Terra”, che il Gal Marghine, in collaborazione con il distretto rurale Media Valle del Tirso, ha presentato agli amministratori comunali, nel corso di un partecipato incontro. Si tratta di una rete territoriale sempre più integrata tra cultura, turismo, innovazione e sviluppo locale.

Un progetto del quale sono stati presentati i risultati, sulle esperienze virtuali di due territori, che è nato con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e agroalimentare di questa parte dell'isola, attraverso l’utilizzo della realtà e dello storytelling digitale, promuovendo nuove forme di turismo sostenibile e rafforzando la competitività delle imprese locali.

Una iniziativa che ha coinvolto istituzioni, imprese culturali e creative, operatori turistici e comunità locali nella costruzione di nuovi strumenti di valorizzazione territoriale. Tutto rientra nei finanziamenti del Pnrr, finalizzato a promuovere lo sviluppo di un sistema integrato di innovazione a supporto della crescita sostenibile e competitiva del territorio regionale. Sono stati quindi realizzati contenuti digitali interattivi e percorsi virtuali immersivi, che raccontano i luoghi simbolo del territorio, contribuendo ad aumentare la visibilità e l’attrattività turistica dell’area. Nell'incontro sono state presentate le tecnologie che saranno messe a disposizione dei Comuni, tra cui smart monitor, visori per esperienze immersive, dispositivi con stazioni di ricarica, che saranno consegnati in comodato d’uso gratuito per consentire la fruizione dei contenuti digitali e supportare attività di promozione e accoglienza turistica.

"Con Storie di Terra abbiamo voluto dimostrare che anche le aree interne possono essere luoghi di innovazione e sperimentazione - dice la presidente del Gal Marghine, Serenella Salis- attraverso la tecnologia e il racconto digitale abbiamo costruito nuovi strumenti per valorizzare la nostra identità, le tradizioni e il patrimonio ambientale e culturale. Dispositivi che verranno consegnati ai Comuni rappresentano un’opportunità concreta per rendere questi contenuti accessibili a cittadini e visitatori e per rafforzare la capacità del territorio di raccontarsi e promuoversi in modo contemporaneo".

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