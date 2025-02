Chiedono a Macomer soldi in nome del parroco e della parrocchia, e scelgono come vittime le persone anziane, ma anche famiglie giovani.

Le forze dell'ordine, informate dalla parrocchia, sono a caccia dei responsabili di queste azioni, che si stanno muovendo a seguito dell'iniziativa di un gruppo Neocatecumenale del posto i cui rappresentanti, domenica scorsa, autorizzati dal parroco Padre Andrea Rossi, sono passati nelle case per invitare i parrocchiani a frequentare le catechesi. Qualcuno ha colto la palla al balzo e stanno passando nelle case, in questo caso ben lontani dall'iniziativa dei neocatecumenali, chiedendo soldi a nome della parrocchia o a titolo personale.

«A seguito di numerose segnalazioni - scrive in una breve nota il parroco padre Andrea Rossi - ci preme una chiarificazione. Domenica 23 febbraio un gruppo di Neocatecumenali, da me autorizzato, è passato casa per casa per invitare i parrocchiani alle catechesi. Questi non hanno chiesto soldi a nome della parrocchia o a titolo personale. Quanti dovessero continuare attualmente a passare nelle case non sono in alcun modo mandati dal parroco a chiedere soldi. Diffidate di quanti ancora stanno passando, non aprite e fate riferimento alle forze dell'ordine».

