Un dipinto di san Charbel Makhlouf, che fu monaco e presbitero libanese, da qualche giorno fa parte integrante della chiesa della Madonna Missionaria. L'opera, che raffigura il Padre Pio del Libano, è stata realizzata dall'artista di Ottana, Cristian Soru, sposato a Macomer, che vive e lavora a Cagliari, che ha voluto donare alla parrocchia e al parroco, padre Andrea Rossi, in segno di gratitudine e di riconoscenza anche per la cittadina capoluogo del Marghine.

Il dipinto è stato collocato ai lati dell'altare, ben visibile alla platea. La consegna è avvenuta durante la Messa domenicale davanti a centinaia di persone. Il parroco ha voluto esprimere gratitudine verso l'artista di Ottana. Cristian Soru racconta: «Non esistono foto del santo. Questa Icona che io ho dipinto è frutto di uno scatto che fu fatto da un gruppo di pellegrini nel suo santuario in Libano. Quando svilupparono la foto, l'immagine era impressa sulla figura di un monaco, che è quella di San Charbel. Ho voluto donare alla chiesa di Macomer il mio dipinto, perché so quanto il parroco, padre Andrea Rossi è tanto devoto, ma anche per il popolo libanese, martoriato dalla guerra. Le reliquie del Santo sono da qualche tempo in Sardegna, a Pirri, nella chiesa di San Gregorio Magno insieme ad altri santi Maroniti, dove spesso vado a messa». Quella di Cristian Soru è una donazione che è stata alquanto apprezzata da padre Andrea Rossi, che ha elogiato l'iniziativa durante la Messa.

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