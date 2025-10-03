«Non esistono bambini di un altro pianeta: siamo tutti figli della stessa Terra». I rappresentanti di tre importanti associazioni culturali, quali ProPositivo, Forum Giovani Macomer e Associazione Veranda, in maniera del tutto pacifica, stamattina hanno donato al Comune una bandiera, quella palestinese. La delegazione delle tre associazioni è stata accolta nel suo ufficio dal sindaco Riccardo Uda.

Lo stesso sindaco ha accolto la bandiera, e da oggi, campeggia sulla facciata del Municipio come simbolo di vicinanza verso il popolo palestinese e tutti i popoli sottomessi dalla follia della violenza e della guerra. «Un piccolo gesto simbolico- recita un breve comunicato del Comune- per mantenere vivo il senso di umanità messo a rischio quotidianamente dalla tentazione dell’indifferenza. Non soltanto un simbolo ma un atto di vicinanza, un richiamo silenzioso ma potente alla dignità, alla giustizia e al rispetto dei diritti umani. Quando cittadini e istituzioni si incontrano nel segno della solidarietà, si genera uno spazio comune in cui la democrazia può respirare e la speranza può continuare a vivere. Che questa bandiera non sia solo un drappo appeso a un edificio, ma un invito costante a non voltarsi dall'altra parte».

© Riproduzione riservata