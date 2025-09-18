La diabetologia del distretto sanitario di Macomer rischia il collasso. Da qualche tempo, un solo medico specialista deve far fronte a tante difficoltà e disagi, quindi ad una sempre crescente mole di lavoro, per dare assistenza ad oltre 1500 pazienti.

La crisi della diabetologia è quindi una realtà critica in questo territorio, dove si assiste a un aumento dei pazienti con questa patologia e una carenza di specialisti, creando un carico di lavoro enorme, che ricade su una solo dottoressa disponibile.

Il diabete, anche in questo territorio, è in lento ma costante aumento, che sta colpendo anche le fasce giovanili, aumentando la domanda di cure specialistiche.

«Il problema non lo stiamo assolutamente trascurando, anzi, stiamo operando per potenziare tutti i servizi, non solo a Macomer- dice il commissario straordinario, Angelo Zuccarelli- il problema che riguarda la diabetologia è che non ci sono medici specialisti, disponibili a venire quì. Il problema potrebbe risolversi a novembre, quando ci sarà una nuova infornata di giovani medici».

© Riproduzione riservata