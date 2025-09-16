L'intervento dei mezzi e personale di soccorso, tra cui anche un elicottero, non è servito a niente per salvare una bimba di otto mesi, che è morta sulla 131, all'altezza del nuraghe di Santa Barbara, vicino a Macomer.

La bimba viaggiava con i genitori, entrambi di Torino. Stavano trascorrendo le vacanze in Sardegna. La piccola soffriva di una patologia importante e per questo i genitori stavano facendo rientro a casa, per imbarcarsi sulla la nave per Genova a Porto Torres.

Vicino a Macomer le condizioni della bimba si sono aggravate e dopo essersi fermati in un'area di sosta, vicino al nuraghe Santa Barbara, i genitori hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze della Croce Rossa di Macomer e l'elisoccorso, ma per la bambina non c'è stato niente da fare. Proprio a Macomer aveva smesso di respirare. Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale di Nuoro.

