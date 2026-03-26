Macomer, assegnazione temporanea posteggi alla sagra del monte di Sant'AntonioLe domande da presentare entro il 31 marzo
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I termini per la presentazione delle domande scadono il prossimo 31 marzo. In occasione della festa del monte, per la sagra di Sant'Antonio di Padova, in programma il 12 e il 13 giugno prossimo, il Comune avvisa i commercianti professionisti, in possesso di regolare autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di presentare la richiesta di occupazione del suolo pubblico, per l’assegnazione temporanea dei posteggi. Possono partecipare anche gli enti del terzo settore e le associazioni no profit, così come chi intende avviare un'attività commerciale temporanea limitata alla durata dell'evento, seguendo le attuali norme di semplificazione per le attività occasionali. La procedura per presentare la domanda è esclusivamente digitale e deve essere completata entro la scadenza del 31 marzo, collegandosi al sito istituzionale del Comune di Macomer, quindi accedendo all'area servizi.