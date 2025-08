Si respira già aria di grande attesa a Fonni per il 39° Palio, in programma domenica 3 agosto, e la presentazione ufficiale promette di essere un evento nell’evento. La Società Ippica di Fonni ha annunciato alla conferenza stampa per domani alle 11, nella sala conferenze del Museo del Pastore con due ospiti d’eccezione.

Saranno presenti due autentiche leggende del Palio di Siena: Andrea Degortes, detto Aceto, e Sebastiano Deledda, noto come Legno. Rivali agguerriti nella storica Piazza del Campo e amici fraterni nella vita, i due fantini hanno scritto pagine indelebili nella storia del Palio senese. In particolare, Aceto detiene il record assoluto con ben 14 vittorie, l’ultima delle quali conquistata nel luglio 1992 con la contrada dell’Aquila sul cavallo Galleggiante, al termine di una corsa infuocata proprio contro Legno, che vide un epico duello a colpi di frustino.

I due storici protagonisti non si limiteranno alla conferenza stampa, ma presenzieranno a tutte le fasi del Palio di Fonni, dalla cerimonia di estrazione delle batterie di qualificazione, prevista subito dopo l’incontro con la stampa, fino alla corsa finale di domenica 3 agosto, che commenteranno dal vivo. A guidare il pubblico attraverso le emozioni della manifestazione saranno, come da tradizione, Eleonora Mainò e Roberto Tangianu, affiancati dagli esperti Bruno Murratzu e Tore Budroni.

Un altro momento simbolico sarà la consegna della giubba amaranto a Riccardo Maloccu, che esordirà come fantino di Fonni dopo anni di apprezzata carriera come parigliante. Un passaggio di testimone che rappresenta il futuro del Palio, nel segno della tradizione.

Il Palio di Fonni sarà seguito anche oltre i confini sardi: le testate toscane e lombarde, tra cui Gazzetta di Siena e Legnanonews, garantiranno la copertura mediatica tramite i loro canali social, per permettere a tutti gli appassionati di vivere in diretta ogni fase dell’evento. Con personaggi di tale rilievo e una cornice tanto sentita e coinvolgente, il Palio di Fonni si conferma ancora una volta come uno degli appuntamenti equestri più attesi dell’estate.

© Riproduzione riservata