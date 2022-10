Al via il progetto di intervento per la prevenzione e il contenimento del rischio idrogeologico nell'abitato e nella immediata periferia di Macomer. Il Consiglio comunale ha approvato in via definitiva il progetto e per compiere questa importante opera è stato stanziato circa un milione di euro, finanziato dalla Regione.

"Un passo importante per mettere in sicurezza l'abitato - dice il sindaco Antonio Succu - Un intervento che è frutto di un sopralluogo effettuato qualche anno fa da questa amministrazione comunale, dopo una bomba d'acqua che ha fatto emergere, per la prima volta, la necessità di intervenire".

Artefice dell'iniziativa è l'assessore all'urbanistica e ambiente, Andrea Rubattu: "Il quartiere di Scalarba, poi quello di Santa Maria e ancora a valle dell'abitato, nell'area di Orovò, attraversata dalle Ferrovie dello Stato e da strade di collegamento importanti, col rio Orovò, sono importanti e a forte rischio idrogeologico. Stiamo intervenendo per iniziare a dare risposte a questo problema, anche se per completare l'opera di prevenzione e contenimento delle inondazioni sono necessarie risorse importanti, che possiamo ottenere con i fondi del Pnrr e comunque dello Stato e della Regione".

Per ora il Consiglio comunale ha dato un importante via libera.

