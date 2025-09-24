L’ultimo viaggio di Alessandra Cottu, la ragazzina di 13 anni tragicamente scomparsa lunedì a Roma dove era ricoverata in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto alle porte di Nuoro, si sta per compiere.

Stanotte la famiglia, provata dal dolore, partirà da Civitavecchia per riportare Alessandra a casa, a Ollolai, dove domani mattina (giovedì 25 settembre) la salma arriverà presso la sua abitazione.

A dare l’annuncio dei funerali è il parroco del paese, don Franco Pala: le esequie saranno celebrate venerdì 26 settembre alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo.

L’intera comunità di Ollolai si stringe attorno alla famiglia Cottu in un momento di immenso dolore, il sindaco Franco Columbu ha già annunciato il lutto cittadino, e la comunità si prepara ad accogliere la giovane Alessandra per l’ultimo saluto.

Una tragedia che ha colpito non solo il paese, ma anche quanti hanno conosciuto il sorriso e la dolcezza di una ragazza così giovane, la cui vita è stata spezzata troppo presto.

