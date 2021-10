Per prevenire e contrastare l’uso e lo spaccio di droga nelle scuole di Nuoro, i carabinieri del Comando provinciale insieme alle unità cinofile dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna hanno realizzato una serie di attività organizzate in due fasi. Una sui mezzi di trasporto con il controllo dei pullman su cui viaggiano gli studenti che arrivano dai centri vicini; l’altra in alcuni istituto superiori dove i cani antidroga hanno “ispezionato” gli ingressi.

I militari, grazie al fiuto del cane Kira, hanno trovato su un autobus proveniente da Oliena alcune dosi di marijuana, sicuramente in possesso di qualche studente che se ne è liberato prima di essere sottoposto al controllo.

Sempre su un bus un giovane è stato sorpreso con alcune dosi di marijuana che intendeva portare a scuola. Per questo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

