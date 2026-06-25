La Primavera Letteraria per la salute mentale fa tappa a MacomerIn programma la presentazione del libro "Come Cristo in Croce. Storie e dialoghi , testimonianze sulla contenzione", di Antonio Esposito
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La rassegna culturale itinerante, "La Primavera Letteraria per la Salute Mentale", fa tappa a Macomer. Si tratta di una iniziativa, organizzata dall'Asarp, (l'associazione sarda per l'attuazione della riforma psichiatrica), per promuovere il dibattito pubblico per la sensibilizzazione e la tutela dei diritti delle persone con disagio psichico.
Domani pomeriggio il festival sarà ospite del centro servizi culturali, con la presentazione del libro "Come Cristo in Croce. Storie e dialoghi , testimonianze sulla contenzione", di Antonio Esposito.
Un libro che offre una preziosa e dolorosa panoramica su una realtà spesso invisibile, quale la contenzione meccanica praticata nelle strutture sanitarie e nei luoghi di esclusione sociale. L'incontro al Centro servizi culturali è fissato per domani pomeriggio alle ore 17.