La dea bendata bacia Nuoro.

Un "6" da 43.563,72 euro è stato centrato alla tabaccheria di via Badu e Carros indovinando la combinazione vincente (7 9 17 25 68 69). La fortunata estrazione al “SiVinceTutto SuperEnalotto”.

In totale, con il concorso del 22 marzo, sono stati distribuiti in totale premi per oltre 167mila euro con 13.198 vincite complessive. Centrati anche sette “5” da 816,02 euro ciascuno mentre sono stati 237 i “4” da 58,12 euro, 2.379 i "3" da 21,89 euro e 10.574 i “2” da 5 euro.

(Unioneonline/v.l.)

