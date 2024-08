Volevano distruggere la struttura che fa da sede alle società sportive del paese, ma l'innesco che doveva far esplodere una bombola di gas posizionata all'interno del locale, non ha funzionato.

A Galtellì fallito l'attentato contro la casa dello sport, messo in atto mentre in paese era in corso la festa del borgo.

Indagano i carabinieri.

Unanime la condanna ad iniziare da quella del sindaco. «La nostra risposta sarà decisa», dichiara Franco Solinas, «continueremo a sostenere e a proteggere le nostre realtà associative e i nostri spazi pubblici, con tutto l’impegno e i mezzi a disposizione e non permetteremo assolutamente che simili atti intimidatori mettano in discussione i valori su cui si fonda la nostra comunità!».

«Chiederemo – prosegue Solinas – alle forze dell’ordine, al Prefetto, alla politica e a chi di dovere uno straordinario impegno nei controlli preventivi e nella lotta al crimine, perché il gesto di stanotte è solo l’ultimo di una serie di episodi che nell’ultimo periodo stanno colpendo anche privati cittadini».

