Sono critiche le condizioni del 19enne di Irgoli rimasto ferito in un incidente avvenuto nella notte sulla Statale 129 all’uscita di Orosei.

Il ragazzo è in coma farmacologico al San Francesco di Nuoro, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico: gravissime le ferite riportate.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 2 di notte: il giovane stava percorrendo la strada in direzione Nuoro in sella alla suo moto, quando nel fare una curva poco prima dell’incrocio per Onifai è uscito fuori strada: è stato sbalzato dalla sella ed è andato a sbattere su un muretto di protezione in cemento, andando finire sull’asfalto a diversi metri dal luogo dell’impatto.

La strada è rimasta chiusa al traffico per oltre un’ora, il 19enne è stato rianimato sul posto e poi condotto in codice rosso al San Francesco.

