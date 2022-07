Incidente stradale sulla provinciale 46.

Intorno alle 18:45 una Volkswagen Golf per cause in fase di accertamento si è ribaltata sulla carreggiata capovolgendosi.

A bordo solo il conducente, un uomo di 54 anni di Oliena, trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Nuoro dai sanitari del 118 per gli accertamenti sanitari.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro che ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo coinvolto, ripristinando le condizioni di viabilità, e i Carabinieri di Oliena per gli accertamenti di legge.

(Unioneonline/D)

