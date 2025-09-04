Un uomo di 59 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto in località S’Ena e Sa Chitta, a Capo Comino. Era in sella alla sua moto quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, compreso l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito all’ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso. L’uomo ha riportato diversi traumi

