Su un totale di sei incendi avvenuti oggi in Sardegna sono due quelli per i quali il Corpo forestale ha dovuto fare ricorso agli aerei.

Uno a Sindia, località “P.te Ziera”. Ieri le squadre della Stazione del Corpo Forestale di Macomer e dell’Agenzia Forestas hanno lavorato per ore per spegnerlo. Oggi le operazioni sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Macomer, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del Cfva di Bosa. Oltre alle squadre della Stazione del Corpo Forestale di Macomer, sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas e una squadra dei Vigili del Fuoco. L’incendio ha percorso una superficie di circa un ettaro di pascolo alberato e ha interessato anche un agriturismo nel quale però non c’era nessuno. Le operazioni di spegnimento si sono concluse al mattino.

Il secondo incendio si è verificato a Burgos, località “Truveinerva”: lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bono, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del Cfva di Anela. Sono intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas, la squadra della Compagnia barracellare di Bottidda e i volontari di Benetutti. L’incendio ha percorso una superficie di circa un ettaro di bosco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle 11.

