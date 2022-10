Giornata di interlocuzioni istituzionali per il sindaco di Torpè Martino Sanna, alla prese con il clima incandescente che si è creato in paese per l’impianto di stoccaggio del gas in località Istrumpadoglios che i cittadini non vogliono.

Il primo cittadino ha sentito il prefetto di Nuoro Luca Rotondi, un colloquio “cordiale e positivo” in cui si è fatto il punto sugli ultimi fatti di ordine pubblico che hanno interessato il centro baroniese.

Poi ha partecipato in remoto alla riunione del Comitato di sicurezza con i vertici territoriali delle forze dell’ordine: Sanna si è detto “preoccupato per le ricostruzioni sbagliate o parziali che si stanno facendo girare in paese sull’operato dell’amministrazione comunale e degli uffici tecnici”.

Ricostruzioni che ha definito “fuorvianti, capaci di alimentare incomprensioni fra i cittadini e di minare il confronto civile nella comunità e che, per il bene di Torpè, vanno riportate nel seno della verità”.

Ieri il sindaco ha smentito di aver dato il via libera all’impianto in quella località, come sostiene invece la società Medea-Italgas.

