Nella strage di via Ichnusa a Nuoro non è rimasta coinvolta solo la famiglia di Roberto Gleboni, ma anche un vicino di casa: Paolo Sanna, ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Francesco (così come un’altra delle persone ferite, Maria Esterina Riccardi ossia la madre di Roberto Gleboni).

In pensione da due anni, Sanna stamattina ha incontrato l’autore del massacro non per aver udito urla o spari, ma in maniera casuale: come confermato anche dalle prime ricostruzioni della Procura di Nuoro, ha incrociato Gleboni sul pianerottolo di casa. Risulta che stesse andando a riattaccare la corrente della sua abitazione, saltata per via di un temporale.

Sanna, 69 anni, prima della pensione lavorava al servizio alimenti dell’Asl. È stato l’ultimo a essere raggiunto dai colpi di pistola sparati da Gleboni in via Ichnusa, prima che quest’ultimo si spostasse in via Gonario Pinna dove ha ferito la madre prima di togliersi la vita. Un altro vicino di casa, Armando Lodi, ha definito l’autore della strage come una persona «tranquillissima e molto disponibile».

