Salta quella che doveva essere la quarta edizione del palio "SU REDENTORE - Città di Nuoro". L'evento è stato annullato e rinviato a nuova data.

Secondo gli organizzatori, l’associazione Amazzoni e Cavalieri, è emersa, dopo i controlli dell’Ufficio comunale preposto, la mancanza del requisito dell’agibilità del Galoppatoio Comunale. Un problema che, secondo l'associazione promotrice, era del tutto sconosciuto.

L’impianto di Pratosardo, quindi, non sarebbe in regola e non avrebbe i requisiti per ospitare la corsa in sicurezza.

Tutto rinviato a data da destinarsi tra la delusione dei tanti appassionati e degli organizzatori.

