Un grosso incendio sta imperversando dalle prime ore del pomeriggio nelle campagne di Mamoiada, in località Sa ‘e Cubeddu. 

Il corpo forestale, con le squadre a terra, sta lavorando supportato dall’intervento dal cielo di tre elicotteri provenienti dalle basi operative di Farcana, San Cosimo e Alà dei Sardi (Super Puma).

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Nuoro.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata