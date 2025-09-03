Grosso incendio nelle campagne di MamoiadaFiamme in località Sa ‘e Cubeddu: tre elicotteri al lavoro a supporto delle squadre a terra
Un grosso incendio sta imperversando dalle prime ore del pomeriggio nelle campagne di Mamoiada, in località Sa ‘e Cubeddu.
Il corpo forestale, con le squadre a terra, sta lavorando supportato dall’intervento dal cielo di tre elicotteri provenienti dalle basi operative di Farcana, San Cosimo e Alà dei Sardi (Super Puma).
Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Nuoro.
(Unioneonline/E.Fr.)