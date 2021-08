Il Questore di Nuoro Alfonso Polverino, in vista del Ferragosto, ha disposto l'intensificazione dei controlli stradali, soprattutto nelle arterie più trafficate in direzione dei luoghi di villeggiatura. Numerose le pattuglie della Polizia stradale dislocate nelle varie strade e particolare attenzione ai luoghi della movida come Budoni, San Teodoro, Tortolì e Bosa.

Come stabilito dal comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, i controlli saranno attuati nelle strade, nei locali notturni, nelle aree di passeggio e negli ingressi ai locali pubblici per garantire anche il rispetto delle norme anti-covid.

Contribuirà anche la Squadra Mobile in particolare nel contrasto allo spaccio di stupefacenti. E sarà impegnato anche l'elicottero del 7 reparto volo della Polizia di Stato di Fenosu che perlustrerà le direttrici costiere segnalando eventuali criticità alle pattuglie dislocate a terra.

Controlli intensificati anche nel Sassarese, su disposizione del comandante provinciale dei carabinieri Dionisio De Masi.

Sulle coste e nelle zone più frequentate dai turisti ci sarà un’attenzione particolare ai controlli sul possesso del green pass. Nelle città più grandi verranno pattugliate le case lasciate vuote dai proprietari e i negozi chiusi per scongiurare tentativi di furto.

Nelle zone rurali un occhio particolare alla prevenzione degli incendi.

Controlli per evitare assembramenti nelle numerose feste di paese e sagre, anche a Sassari dove è annunciato “massimo impegno” in occasione della festa della Faradda.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata