L’ambasciatore della Repubblica popolare del Bangladesh, Shameem Ahsan, sarà in visita a Macomer venerdì 13 gennaio, ospite del Liceo Galilei. L’arrivo è previsto per le 10.30 presso il municipio, per un breve saluto da parte delle autorità locali. Alle 11.30 l’ambasciatore sarà accolto dagli studenti del Liceo nell'Auditorium dell’Istituto, per un incontro dibattito sulle tematiche inerenti la cittadinanza attiva e la conoscenza dei meccanismi di funzionamento della diplomazia internazionale.

Sarà inoltre l’occasione per potenziare la conoscenza e la pratica della lingua inglese. L’iniziativa rientra nel progetto scolastico del Liceo Galilei per l’annualità 2022/2023 “Adotta un’ambasciata”, che ha coinvolto gli insegnanti e gli studenti della classe terza A del Liceo scientifico, in una serie di attività sull’internazionalizzazione e l’interculturalità.

Alle 15 l’ambasciatore sarà accompagnato in visita presso il sito archeologico di “Nuraghe Losa” ad Abbasanta, al termine la ripartenza per Cagliari.

