Un fine settimana all’insegna dei canti della tradizione per il Coro Polifonico “Boghes de Gaudiu ‘Onu” di Gadoni. Nella serata di sabato, le vie del paese si sono animate a festa grazie all’iniziativa “Tzilleri Summer Tour”, promossa dallo stesso sodalizio, cantando in tutti i bar locali.

Per il gruppo, attivo dal 2005 e con 16 coristi all’attivo, un’idea nata quasi per scommessa. Obiettivo cardine: animare l’estate locale, incentivando così il senso di comunità. Nell’occasione, non sono mancati gli auguri speciali per la signora Augusta Civilini, nel giorno del suo 90 esimo compleanno.

Storica maestra del paese è stata omaggiata con la canzone “Savitri”, arrangiata per l’occasione dal maestro Roberto “Bebe” Angius. Tra i coristi d’eccezione, anche il figlio Carlo Ortu e il nipote Daniele, membri anch’essi della polifonica.

Un momento emozionante, raccontato sui social da diversi compaesani che hanno plaudito alla nobile iniziativa posta in atto. La coralità esempio di resistenza nelle zone interne, ma soprattutto motivo di aggregazione anche in giorni speciali.

