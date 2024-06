È un miracolato, il motociclista 27 enne di Mogoro rimasto indenne ad un grave incidente motociclistico nella serata di oggi, lungo la Sp 8 alle porte di Gadoni.

Intorno alle 18, per cause ancora da accertare, il giovane avrebbe perso il controllo della proprio moto, terminando la sua corsa fuori dalla sede stradale. Soccorso da un amico, con cui viaggiava in tandem, è stato immediatamente allontanato dal mezzo che ha preso fuoco in pochi minuti, coinvolgendo il bosco vicino.

Immediati i soccorsi, con i volontari 118 di Aritzo e l’intervento dell’ l’elisoccorso Eco Lima 3, disponendo il trasferimento del centauro, che ha rimediato diversi politraumi, all’ospedale Brotzu di Cagliari. Operativi per i rilievi sul posto i Carabinieri della stazione di Gadoni e la squadra 10 A del distaccamento Vigili del fuoco di Sorgono.

