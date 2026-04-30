Frontale sulla statale 129, auto si ribalta: due feritiL’incidente nel tratto di strada tra Oliena e Galtellì
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Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella oggi lungo la Strada Statale 129, al chilometro 30, nel tratto tra Oliena e Galtellì.
Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente e, a seguito dell’impatto, uno dei veicoli si è ribaltato sulla carreggiata. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro.
I due conducenti sono stati soccorsi e successivamente trasportati all’ospedale San Francesco per gli accertamenti medici del caso. Presenti anche i sanitari e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.