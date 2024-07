Fonni si prepara al grande appuntamento del 3 agosto, il Festival internazionale del Folklore “Identidades”, promuovendo l’evento sui maxi schermi di Times Square, a New York.

A raccontarlo, nelle scorse ore, l’associazione di maschere locali degli “Urthos e Buttudos”, fra l’ampia soddisfazione della comunità fonnese e degli appassionati delle tradizioni. «Un membro del nostro gruppo – dice il Presidente Antonio Marratzu – trovandosi in vacanza a New York, ha unito l’utile al dilettevole, non pensandoci due volte a recarsi a Times Square, dove è riuscito a far pubblicare lo spot della manifestazione».

Aggiunge Marratzu: «Abbiamo pensato di replicare un’iniziativa già ideata da diverse aziende e associazioni italiane di passaggio nella Grande Mela, studiando, così, uno spot indirizzato agli amici statunitensi che da sempre amano la Sardegna».

Da qui l'auspicio: «Speriamo di vederne diversi a Fonni. Dove come sempre cercheremo di far sentire tutti a casa».

Nel frattempo l'iniziativa è diventata virale, con la ricondivisione in decine di profili Instagram. Che plaudono alla campagna di marketing alternativa.

