Dopo il rogo di probabile origine dolosa che ha coinvolto tre macchine mercoledì notte a Nuoro, questa notte è toccato a Fonni.

Attorno alle 3.45 i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Pietro per un incendio di un autovettura, una Fiat 16 di proprietà di una ragazza residente nel paese.

Dopo aver estinto le fiamme, la squadra del 115 ha provveduto alla bonifica e messa in sicurezza del sito.

Quindi sono iniziate le indagini di polizia giudiziaria per cercare di ricostruire le dinamiche dell’incendio.

Gli investigatori non si escludono la matrice dolosa.

