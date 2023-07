La Corte d’assise d’appello di Cagliari presieduta da Massimo Costantino Poddighe ha rideterminato la pena per Ettore Sini l’ex agente penitenziario di Bono, 52 anni, condannandolo a 28 anni di carcere per il delitto dell’ex compagna di Ozieri Romina Meloni, avvenuto a Nuoro il 31 marzo 2019, e per il tentato omicidio del nuorese Gabriele Fois, nuovo compagno della vittima, che quel giorno era rimasto ferito gravemente.

A novembre i giudici della Corte di Cassazione avevano annullato con rinvio davanti alla Corte d’assise d’appello di Cagliari la sentenza riguardo al diniego nei precedenti giudicati del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed eventuale giudizio di sbilanciamento.

A Sini, difeso da Lorenzo Soro e Pasquale Ramazzotti, già condannato in primo grado e in Appello all’ergastolo, veniva contestato l’omicidio volontario premeditato, il tentato omicidio, mentre l’aggravante di aver commesso il delitto per futili motivi era stata annullata dalla Cassazione. Pochi minuti fa la rideterminazione della pena con l'annullamento dell'ergastolo e la condanna a 28 anni.

