La stagione calda si avvicina e aumenta il rischio di contrarre virus trasmessi dalla puntura di zanzara, come nel caso della Febbre del Nilo Occidentale (West Nile Disease) e il virus Usutu.

Entrambi sono zoonosi ad eziologia virale.

«I virus responsabili delle malattie – spiega l’Asl di Nuoro - sono mantenuti in natura da cicli di trasmissione analoghi che coinvolgono zanzare ornitofile adulte e diverse specie di uccelli. I mammiferi, incluso l’uomo, sono considerati ospiti a fondo cieco e possono essere infettati accidentalmente da zanzare portatrici. Solitamente nell’uomo le infezioni sono asintomatiche o si manifestano con sintomi simil-influenzali. Tuttavia, in una piccola percentuale di casi, circa 1 su mille, è possibile l’insorgenza di sindromi neurologiche che nei casi più gravi possono essere letali, in particolare nelle persone anziane o con deficit immunitari».

Serbatoi dei virus sono gli uccelli, in particolare le specie appartenenti agli ordini dei Passeriformi, Caradriformi e Strigiformi.

La Struttura Complessa Sanità Animale della Asl n. 3 di Nuoro, diretta dal dottor Giovanni Maria Zidda, coglie l’occasione per invitare i cittadini a segnalare ogni volatile trovato morto o moribondo, telefonando al numero 0784 240237.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata