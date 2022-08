Si è concluso nella tarda serata di ieri, poco dopo le 22:30, l’intervento per il recupero di quattro escursionisti in difficoltà nel Supramonte di Dorgali.

L’allarme era scattato alle 16:20, con una chiamata alla centrale operativa del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna. Grande paura per quattro escursionisti francesi, due adulti, un bambino e una ragazza, che, partiti dal parcheggio di S’Abba Barva, in comune di Dorgali per raggiungere il canyon di Gorroppu, avevano perso l’orientamento trovandosi in difficoltà. Fortunatamente si trovavano in un punto con ricezione telefonica, e pertanto è stato possibile localizzarli con precisione.

Dopo l’allarme sono partiti immediatamente dalla stazione di Nuoro 2 tecnici, coadiuvati da altri due appartenenti al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che, raggiunti gli escursionisti, dopo averne verificato le condizioni di salute, li hanno riaccompagnati alle macchine.

(Unioneonline/v.l.)

