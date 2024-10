Le indagini sull'assalto al centro scommesse del 9 ottobre scorso a Sestu si arricchiscono di nuovi particolari. I carabinieri hanno recuperato a Irgoli, in casa di uno degli arrestati per la rapina, due spade votive che secondo i primi accertamenti della Sovrintendenza appartengono al periodo nuragico, compreso tra il XIII e il XII secolo avanti Cristo.

Le spade sarebbero state trovate nel cassettone superiore di una finestra durante la perquisizione scattata nel contesto dell'arresto dell'indagato. I carabinieri di Sestu e Quartu hanno girato il rapporto informativo alla Procura della Repubblica di Nuoro, che ha convalidato il sequestro. Nella stessa abitazione, i carabinieri che hanno agito al comando del maggiore Michele Cerri e del luogotenente Riccardo Pirali, hanno recuperato anche un bilancino di precisione e 56 grammi di marijuana. L'indagato deve ora rispondere dei reati di rapina, ricettazione di beni culturali e detenzione di droga.

La scoperta delle due spade è stata subito segnalata agli esperti della Soprintendenza della Città Metropolitana di Cagliari e delle province di Oristano e Sud Sardegna, oltre che ai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari.

Gli esperti hanno confermato l’importanza storica delle due spade e l’appartenenza alla civiltà nuragica. I manufatti erano utilizzati per scopi rituali. Nell’età del Bronzo Recente (1.350-1.150 a.c.), secondo gli esperti, le spade venivano spesso collocate nei santuari e nelle tombe dei giganti, come parte di un culto legato alla celebrazione delle armi e degli antenati.

I manufatti saranno comunque sottoposti a nuovi studi in considerazione del loro valore storico e archeologico. Intanto le indagini sulla rapina vanno avanti per individuare il terzo responsabile del colpo, dopo gli arresti di un giovane di Irgoli e di un cagliaritano di 63 anni. Presto i due presunti rapinatori saranno interrogati in carcere dal magistrato. Per loro, la prima occasione di raccontare la propria versione sulla vicenda.

