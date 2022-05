Notte di lavoro per i Vigili del fuoco di Nuoro.

A mezzanotte la squadra di Macomer è intervenuta sulla strada provinciale 17, in località “Bardosu”, nel Comune di Bolotona per un incendio, probabilmente doloso, che ha coinvolto una Volkswagen Tiguan. Gravi i danni riportati dall’auto ma l’intervento degli operatori ha scongiurato il coinvolgimento di una struttura vicina e di un secondo mezzo. Sul posto i Carabinieri di Ottana e una pattuglia del Commissariato di Ottana.

Alle 5:10 circa, la squadra di Tortolì su richiesta del Servizio sanitario 118 è intervenuta in località “Basaura”, nel Comune di Tortolì, per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento una piccola utilitaria, con a bordo solo il conducente, è uscita di strada impattando violentemente su un lato. Gli operatori del 115 hanno provveduto a mettere in sicurezza la macchina e l’area interessata dal sinistro. Il ferito è stato preso in cura dai sanitari.

Infine, alle 5:15, la squadra dei Vigili del fuoco di Siniscola è intervenuta in località “Limpiddu”, nel Comune di Budoni, per un incendio che ha coinvolto un quadro elettrico della rete cittadina. Il rapido intervento dei soccorritori ha limitato i danni circoscrivendo le fiamme al solo impianto di distribuzione.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata