Violento scontro frontale tra due auto alla periferia di Dorgali. 

Tre i feriti, trasportati in codice giallo all'ospedale di Nuoro.

Sul posto la squadra 1 A della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro che ha messo in sicurezza le due auto e il sito. Sono intervenuti anche due ambulanze base, una medica e i carabinieri di Irgoli.

(Unioneonline)

