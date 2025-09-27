l’incidente
27 settembre 2025 alle 13:05aggiornato il 27 settembre 2025 alle 13:06
Dorgali, violento scontro frontale: tre feriti in ospedaleLo schianto in periferia, sul posto vigili del fuoco, due ambulanze e i carabinieri
Violento scontro frontale tra due auto alla periferia di Dorgali.
Tre i feriti, trasportati in codice giallo all'ospedale di Nuoro.
Sul posto la squadra 1 A della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro che ha messo in sicurezza le due auto e il sito. Sono intervenuti anche due ambulanze base, una medica e i carabinieri di Irgoli.
(Unioneonline)
