Il punto in cui è caduta era talmente impervio che per soccorrerla è stato necessario far intervenire l’elicottero dell’Areus. Echo Lima 1 è decollato dalla base di Olbia e a mezzogiorno di oggi ha sorvolato Cala Fuili, all’altezza di Cala Luna, nel territorio di Dorgali. Un operatore del Soccorso alpino e il medico del 118 si sono calati con il verricello per recuperare una turista canadese di 58 anni caduta durante un’escursione.

La signora faceva parte di un gruppo organizzato che aveva scelto l’itinerario sulla costa orientale per un’esperienza a contatto con la natura più selvaggia. La passeggiata, cominciata qualche ora prima, procedeva bene, in un clima di ideale divertimento e relax. Fino a quando la 58enne escursionista nordamericana è inciampata perdendo l’equilibrio sul sentiero tra Cala Fuili e Cala Luna, sopra Cala di Oddoana. È stato un attimo. È caduta battendo la testa in una radura nel bosco.

Chi era con lei ha chiamato il 112 che li ha localizzati con fatica. Una volta stabilizzata e caricata a bordo, la paziente, che non ha mai perso conoscenza, è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro dove il personale sanitario l’ha sottoposta agli esami strumentali che hanno evidenziato un trauma cranico.

