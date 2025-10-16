È caduta da un’altezza di 6 metri mentre era impegnata in un’arrampicata sul Monte Bonacoa, zona che guarda verso Cala Gonone.

L’incidente è accaduto poco dopo le 13.30 di oggi. Nella caduta, la turista tedesca ha battuto con violenza la testa. È stata subito soccorsa da altri escursionisti che stavano svolgendo la stessa attività sulla falesia. I compagni d’avventura hanno chiesto aiuto al 118 e la centrale operativa di Sassari ha inviato sul posto sia l’equipaggio di un’ambulanza e, in virtù della dinamica piuttosto delicata dell’incidente e delle difficoltà di accesso al punto in cui è precipitata l’arrampicatrice, sia l’elicottero dell’Areus.

Da Echo Lima 1, decollato dalla base di Olbia, si è calata col verricello la squadra di soccorritori e, una volta stabilizzata la donna il mezzo aereo, che nel frattempo aveva sostato sul campo di calcio di Dorgali, ha completato il recupero.

L’arrampicatrice, rimasta sempre vigile e cosciente, è stata trasportata al Pronto soccorso di Nuoro dove le è stato diagnosticato un trauma cranico.

© Riproduzione riservata