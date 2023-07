«Non portate via quei cani, ora li accudiamo anche noi, è cambiato tutto, il veterinario, e sono gli unici nel Nuorese seguiti anche da un comportamentista». La voce è quella di una decina di volontari che all’indomani dello scandalo scoppiato sul canile Croce Blu di Nuoro per i presunti maltrattamenti subiti dagli animali randagi si sono rimboccati le maniche e ogni giorno si occupano degli animali.

Oggi, attorno alle 10 il comune di Ottana trasferirà i 18 cani di sua proprietà che ha ricoverato a Nuoro, e li porterà nel canile di Siniscola. «Che senso ha? - domandano i volontari - ora non è più necessario - sostengono - Il canile è a posto. Gli animali nutriti, puliti, curati adeguatamente e hanno acqua e un gran bello spazio per sgambare. Questo trasferimento è un ulteriore trauma perché verranno inseriti in un contesto nuovo a cui si dovranno adeguare con altri animali». Non solo: «Ci siamo attivati personalmente per le adozioni, fine principale del canile pubblico, e questo col trasferimento potrebbe venire meno una volta portati altrove gli animali».

L’anno scorso era arrivata una denuncia per le condizioni, ritenute non adeguate, in cui erano tenuti nella struttura Croce Blu. Il canile è convenzionato con i comuni di Nuoro, Ottana, e qui vengono ricoverati gli animali randagi. La Procura di Nuoro aveva aperto un fascicolo per poi, successivamente ad alcune perizie che avevano spiegato che alcuni animali erano affetti da disturbi non legati alle condizioni in cui erano tenuti, archiviare tutto senza procedere.

Nella struttura erano stati fatti anche interventi migliorativi eseguiti dal presidente. Ma pochi mesi fa sulla tv nazionale era uscito un servizio che riportava una situazione superata, non più attuale, alimentando nuove polemiche e una nuova denuncia alla Procura. Oggi alle 10 il trasferimento dei 18 cani di Ottana a cui i volontari si oppongono: «Se i mezzi di trasporto non saranno adeguati i cani non andranno da nessuna parte» dicono. Nel canile rimarranno, per ora, i 90 animali ricoverati dal comune di Nuoro.

