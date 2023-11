A dieci anni esatti dal ciclone Cleopatra, il 18 novembre 2013, riaprirà al traffico il 27 novembre prossimo il ponte di Oloè sulla strada provinciale 46 Oliena-Dorgali, crollato sotto la furia dell'acqua inghiottendo l'agente di polizia della questura di Nuoro Luca Tanzi, di 44 anni.

«Ora - annuncia l'assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu - restituiamo una nuova infrastruttura, cruciale per il territorio. Le prove di carico della nuova campata, lunga 40 metri, sono state svolte, adesso - spiega - si attende il collaudo che arriverà prima del 27 novembre, giornata nella quale il ponte sarà riaperto al traffico».

La Regione ha messo a disposizione 5,6 milioni di euro per l'opera, il progetto esecutivo è stato presentato nel gennaio scorso, di lì a poco è stato aperto il cantiere con interventi che hanno consentito di migliorare la funzionalità statica e idraulica dell'infrastruttura.

C'è stato infatti il raddoppio del passaggio delle acque precedentemente ostacolato dal rilevato stradale. Il sindaco di Oliena è soddisfatto a metà: «Per noi non si tratta di un regalo ma di un risarcimento - chiarisce Bastiano Congiu - Per 10 anni abbiamo subito un calvario: i nostri pastori e i nostri agricoltori per andare in campagna utilizzavano percorsi più lunghi con aggravi di costi e di tempo notevoli».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata