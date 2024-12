A fare da cornice alla nevicata di queste ore sul Gennargentu, anche l’interruzione dell’energia elettrica al valico di Tascusì, che fa ripiombare il territorio nell’incubo blackout del 2023.

E se da un lato non si registrano disagi alla circolazione, col “Piano Neve” della Provincia attuato senza intoppi, resta la preoccupazione degli imprenditori desulesi, esasperati dai disservizi energetici: «Alle 6 del mattino», tuona Bastiano Frongia, del ristorante Is Cubas, «abbiamo ricevuto le telefonate dei clienti che alloggiavano nella nostra struttura, che ci avvisavano del blackout. Abbiamo allertato le squadre Enel che sono prontamente intervenute ripristinando la fornitura alle 10,30. Apprezziamo il lavoro degli operai ma non è possibile che alla minima nevicata succeda tutto questo. I nostro ospiti sono rimasti al freddo per ore».

L’esterno del ristorante Is Cubas, al valico di Tascusì (Onano)

Aggiunge Frongia: «Fa piacere che i lavori del potenziamento delle linee stiano procedendo con le ditte incaricate da Terna operative fra il nostro paese e i dintorni, ma non possiamo permetterci il copione degli scorsi anni. Fortunatamente la giornata è poi proceduta al meglio, con i clienti incantati da cibo e paesaggi. Abbiamo un potenziale immenso, ma i servizi vanno garantiti, diversamente il settore rischia danni ingenti».

