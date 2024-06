“Generosa e ospitale a sos istranzos” scriveva nel 1904 in onore della sua Desulo, il poeta Antioco Casula “Montanaru”.

E anche a distanza di 120 anni, l’ospitalità verso i forestieri in transito in paese è pressoché invariata. Si è tramandata di generazione in generazione, attraverso piccoli ma significativi gesti.

Come quello raccontato dall’imprenditore turistico algherese Pietro Fiori, che nei giorni scorsi ha voluto premiare la pizzeria S’Abile con una recensione a 5 stelle.

Pietro Fiori insieme a sua moglie Alex, la coppia di turisti protagonista della storia

Una valutazione che non si è basata solo sul buon cibo degustato lo scorso 11 Maggio insieme alla moglie Alex, ma anche sull'atto di generosità che gli è stato riservato da Costante Littera, muratore desulese.

La pizzeria, complice il concerto di Elio e degli Istentales, era al completo. Ma Littera, vedendo la coppia di turisti in fila, non ci ha pensato due volte e ha rinunciato al tavolo che aveva prenotato.

La recensione scritta da Pietro Fiori per la pizzeria S’Abile

«Quando siamo arrivati», scrive Fiori, «la pizzeria era piena e noi non avevamo prenotato. Una ragazza dello staff è stata però gentilissima e ci ha trovato un tavolo. Solo dopo abbiamo saputo che un desulese, quando si è accorto della situazione, aveva rinunciato al suo posto prenotato per farci sedere, perché eravamo due forestieri».

«Questa non è una cosa che accade tutti i giorni», ha aggiunto Fiori, «siamo rimasti senza parole. E non è stata l'unica dimostrazione di ospitalità e gentilezza ricevuta a Desulo. Quindi, oltre alla pizza davvero buona, ben lievitata e cotta come si deve, oltre alla gentilezza dello staff, abbiamo assaggiato la ospitalità del paese. Torneremo sicuramente».

Costante Littera, l’imprenditore desulese che ha rinunciato al suo tavolo per offrirlo alla coppia di turisti

Anche Littera, emozionato ribadisce: «A Desulo non voltiamo mai le spalle ai visitatori. Siamo un popolo di viandanti e cerchiamo sempre di ricambiare l’affetto che ci è stato riservato in ogni angolo della Sardegna».

Dopo una giornata di lavoro, racconta ancora il muratore, «avevo prenotato per mangiare una pizza insieme a mia moglie. Vedendo la coppia di turisti alla ricerca di un tavolo ho capito la situazione e con discrezione ho chiesto di rinunciare alla prenotazione. Non abbiamo avuto alcun problema a mangiare più tardi».

Carlo Floris

Un gesto di cui è orgoglioso Carlo Floris, titolare insieme alla moglie Sara Cuboni della pizzeria: «Il gesto di Costante ci ha piacevolmente colpito. E riflette la straordinaria generosità che da sempre anima la nostra comunità. Siamo felici della bella recensione scritta da Pietro Fiori, che ha elogiato il nostro locale. La reputiamo una spinta a far sempre meglio».

È orgoglioso del gesto anche il sindaco Gian Cristian Melis, che nelle scorse ore non ha nascosto tutta la sua soddisfazione: «Che Desulo sia un paese ospitale è notizia risaputa. Accadono questi episodi che danno un senso a tutto. Nella nostra piccola povertà, nelle nostre contraddizioni, abbiamo dei picchi di grandezza che sono inarrivabili. Complimenti alla pizzeria S'Abile, buen rifugio per ogni visitatore. E grazie ad ogni paesano che predica e pratica bellezza e ospitalità».

© Riproduzione riservata