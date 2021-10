Da ospedale a poliambulatorio. Sarebbe questo il destino del San Francesco di Nuoro secondo le dichiarazioni di Bustianu Cumpostu. Per il leader di Sardigna Natzione Indipendenzia “il depotenziamento e il declassamento del nosocomio nuorese” sarebbe stato “programmato” dalla “politica sanitaria regionale".

Inoltre, c’è la situazione grave relativa alla “mancanza dei medici di base in molti paesi dell'interno. Si palesa una chiara ostilità della politica sanitaria sarda verso la periferia per favorire la sanità pubblica e privata del centro Sardegna, una politica succube alla sudditanza verso le centrali politiche italiane e al metropolicentralismo sardo. Come soluzione al problema – prosegue Cumpostu - si proporranno altri convegni e incontri sulla sanità che come quelli sullo spopolamento porteranno al nulla assoluto e l'ospedale di Nuoro verrà ulteriormente svuotato e reso sede disagiata. In questa situazione nessun medico sceglierà Nuoro, ma aspirerà ad una sede, nel privilegiato centro. Così come nessun medico andrà a coprire le sedi vacanti di medico di base nei paesi del centro, ma preferirà andare altrove”.

Infine, conclude, “basta con il teatrino. Su Nieddu, Cherchi, Temussi sotto la regia di Solinas, bisogna chiudere il sipario e chiederne le dimissioni per danni ai cittadini sardi che sono stati privati di un diritto primario, quello alla salute e alla cura”.

