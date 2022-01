Ha da poco riaperto il reparto Covid dell’ospedale San Francesco di Nuoro che è entrato subito a pieno regime con 23 pazienti. A giorni inoltre aprirà un secondo spazio sempre per i positivi.

Una soluzione, dovuta all’aumentare della pressione sulla sanità per l’incremento dei contagi, che permetterà di alleggerire la situazione degli ospedali tra i quali quelli di Cagliari Sassari dove, negli ultimi mesi, venivano ospitati i pazienti positivi del Nuorese.

"Il reparto è attivo già dal periodo di Natale per garantire la degenza ordinaria durante questa nuova emergenza pandemica - conferma Peppino Paffi, direttore sanitario della Asl di Nuoro - Ora apriremo un altro reparto per evitare che i pazienti positivi stazionino nelle altre Unità operative, così da poter essere seguiti in maniera multidisciplinare e con personale infermieristico dedicato. In questo modo riusciamo a mettere in sicurezza tutti gli altri reparti e ad assicurare la continuità dell'attività sanitaria soprattutto della chirurgia con priorità per gli interventi sui pazienti oncologici".

Resta da definire l'aspetto delle terapie intensive Covid: "Per fortuna in questa nuova ondata è predominante l'esigenza dei posti ordinari - sottolinea Paffi - ma stiamo studiando delle soluzioni in sinergia con l'azienda sanitaria di Sassari per ottimizzare le risorse di entrambi i territori e trovare un punto di caduta anche per questa ultima esigenza. Nelle prossime settimane ci attendiamo un appiattimento della curva dei contagi, ma rinnovo l'appello alla prudenza e all'applicazione di tutte le regole sanitarie che ormai conosciamo".

