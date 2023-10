Saranno 35 le Cortes che animeranno sabato 14 e domenica 15 ottobre la tappa di Autunno in Barbagia di Onanì.

Una tappa che attraverso le antiche case, ancora ben conservate nel centro del paese e lungo la via principale, metterà in mostra cultura e tradizione abilmente intrecciate con prodotti estratti di una natura munifica, che la comunità ha saputo preservare per il futuro.

Esposizioni di abiti tradizionali antichi, laboratori artigianali, libri e antichi strumenti musicali ben si raccordano con le escursioni in fuoristrada alla scoperta di un territorio che la storia rimanda a un tempo immemore.

La musica e i balli tradizionali accompagneranno i visitatori che assisteranno a una rassegna di canto a tenore, al Festival Internazionale dell'Organetto, con musicisti provenienti dalla Catalogna e dall'Emilia Romagna.

Domenica, giornata finale delle Cortes di Onanì, con alle 16,30 la processione solenne in onore di San Francesco.

